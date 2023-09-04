Ünye'de Kağıt ve Karton Deposunda Yangın

Ordu'nun Ünye ilçesinde kağıt ve kartonların bulunduğu bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde kağıt ve kartonların bulunduğu bodrum katında yangın çıktı. Yangın kısa sürede itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Bayramca Mahallesi Kayalılar Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın kullanılmayan bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sağlık, polis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler geldi.

İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle söndürülen yangın apartmanda paniğe neden olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU