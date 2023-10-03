Ünye'de İş Merkezinin Camları Kırıldı, Vatandaşları Korkuttu
Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir iş merkezinin 5. katındaki dairenin camları rüzgarın etkisiyle kırıldı. Cam kırıkları kaldırıma düşerek esnaf ve vatandaşları korkuttu. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri camları temizleyerek caddeyi trafiğe açtı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde 6 katlı bir iş merkezinin 5'inci katındaki dairenin penceresinden, rüzgarın etkisiyle parçalanarak kaldırıma düşen cam kırıkları, esnaf ve vatandaşları korkuttu.
İlçe genelinde etkili olan sağanak yağışların yanı sıra rüzgarın etkisiyle Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın 5'inci katındaki dairenin camları kırıldı. Kullanılmayan binanın pencerelerinden caddeye düşen cam kırıkları nedeniyle çevre esnafı tedirgin olurken, tedbirlerin alınmamasına ise tepki gösterdi.
Olay yerine çağrılan Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, kırılan camları pencere kenarlarından temizlemesiyle cadde yeniden trafiğe açıldı. - ORDU