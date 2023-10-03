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Ünye'de İş Merkezinin Camları Kırıldı, Vatandaşları Korkuttu

Ordu'nun Ünye ilçesindeki bir iş merkezinin 5. katındaki dairenin camları rüzgarın etkisiyle kırıldı. Cam kırıkları kaldırıma düşerek esnaf ve vatandaşları korkuttu. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri camları temizleyerek caddeyi trafiğe açtı.