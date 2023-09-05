Geçmişte çiftçiler tarafından sıklıkla kullanılan kağnı arabası gelişen teknolojiyle beraber dekor malzemesi haline geldi. Sivas'ta yaşayan İsmail Şenol, hatıralarını canlandırmak için yaptığı kağnı arabasını bahçesinde sergilemeye başladı.

Unutulmaya yüz tutan kağnı arabası dekor oldu

SİVAS - Geçmişte çiftçiler tarafından sıklıkla kullanılan kağnı arabası gelişen teknolojiyle beraber dekor malzemesi haline geldi. Sivas'ta yaşayan İsmail Şenol, hatıralarını canlandırmak için yaptığı kağnı arabasını bahçesinde sergilemeye başladı.

Sivas'ın Zara İlçesine bağlı Eymir köyünde doğup büyüyen İsmail Şenol, çocukluk yıllarında kullandıkları kağnı arabasını gelecek nesillere göstermek için yeniden yaptı. Köyde bulunan evinin bahçesine atölye inşa eden Şenol, yaklaşık 1 ayda kağnı arabası yaptı.

Kağnının yanı sıra tırmık, anadut gibi el araçları da yapan Şenol, yaptığı eserleri evinin bahçesinde sergiliyor. Eski eşyalara rağbetin oldukça fazla olduğunu söyleyen İsmail Şenol, kağnı arabası ustası bulunmadığı için artık yapılmadığını söylüyor.

"Merakımdan yaptım"

Yaz aylarında Sivas'a gelerek atölyesinde tamirat tadilat yaptığını ifade eden İsmail Şenol,

"Ben kağnı arabası yapma serüvenim merakla başladı. Babam karasaban, çit, kağnı arabası yapardı. Bende de marangozluk yoktu ama babamdan kalan bir merak vardı. Babamdan bir şey kalmamıştı köyde. Gösteriş olarak yaptım" ifadelerini kullandı.

"Rağbet olsa da yapan usta yok"

Eskilerde sıklıkla kullanılan arabaların şimdilerde dekor malzemesi olduğunu ifade eden Şenol, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Eskiden devamlı bunlar kullanılıyordu. Bunlar traktörün gördüğü işi görüyordu. Ot, odun gibi şeyleri taşımak için kullanılırdı. Şimdi de süs eşyası olarak kullanıyoruz. Bunlara rağbet olsa da yapan usta yok. Ben zevk için yaptım. Ticaretini yapmıyorum. Köyümüzde bir tane arabamız olsun dedim. İnsanlar buraya geliyor fotoğraf çekiniyorlar."