Ünlü yazar Pakize Başaran hayatını kaybetti

Bandırma'da yaşayan öykü ve roman yazarı Pakize Başaran, 103 yaşında hayatını kaybetti. Başaran'ın yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat ettiği belirtildi. Başaran'ın yarın Bandırma Haydar Çavuş Camisi'nde toprağa verileceği açıklandı.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde yaşayan yazar Pakize Başaran, 103 yaşında hayatını kaybetti.

Bandırma'da yaşayan öykü ve roman yazarı Edebiyatçı Pakize Başaran, bugün öğle saatlerinde evinde hayatını kaybetti. 'Uçurtmayı Vurmasınlar' ve 'Piano Piano Bacaksız' gibi filmlerin ünlü yönetmeni Tunç Başaran ile oyuncu Meriç Başaran'ın annesi olan Pakize Başaran'ın yaşlılığa bağlı nedenlerle vefat ettiği belirtildi. Öte yandan Pakize Başaran'ın geçtiğimiz hafta doğum gününü kutladığı öğrenildi.

Pakize Başaran, yarın Bandırma Haydar Çavuş Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Başaran'ın 'Ben Yaşarken 27 Mayıs 1960 ve Öncesi' ve 'Fırtınanın Oğlu' adlı kitapları bulunuyor. (DHA)