Ünlü TikTok Fenomeni Cansu Tekin, genç annelikten marka sahipliğine yükseliyor

Sosyal medyada milyonlara ulaşan Cansu Tekin, şimdi de kozmetik sektöründe kendi markasıyla dikkat çekiyor.

Sosyal medya fenomeni ve genç girişimci Cansu Tekin, TikTok ve Instagram'daki büyük başarısının ardından şimdi de kozmetik dünyasına hızlı bir giriş yaptı. 1.3 milyon TikTok ve 500 bine yakın Instagram takipçisi bulunan Tekin, Aurisse adlı markasıyla doğal güzellik ve bakım ürünlerini gençlerle buluşturuyor.

İstanbul'da Doğan Başarı Hikayesi

2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve 30 Kasım doğumlu olan Cansu Tekin, lise eğitiminin ardından üniversiteye yönelmek yerine dijital içerik üretimine odaklanmayı seçti. 2019 yılında başladığı sosyal medya kariyeriyle kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaştı.

Özgün tarzı ve eğlenceli videolarıyla dikkat çeken Tekin, özellikle gençler arasında büyük bir etki yaratarak sosyal medya dünyasında adını duyurdu.

Genç Yaşta Hem Anne Hem Girişimci

2025 yılının Nisan ayında "Kuzey" adını verdiği oğlunu dünyaya getiren Cansu Tekin, genç yaşta annelik yolculuğuna adım attı. Aile yaşantısını takipçileriyle samimi ve şeffaf bir şekilde paylaşan Tekin, hem annelik hem de girişimcilik sorumluluğunu başarıyla yürütüyor.

Aurisse Gençlere Doğallık Vadediyor

Tekin'in kurduğu Aurisse markası, doğal içerikli kozmetik ve bakım ürünleriyle özellikle genç kullanıcıları hedef alıyor. Markanın temel felsefesi, doğallığı ön plana çıkaran ve kaliteli içeriklerle üretilmiş ürünleri kullanıcılarla buluşturmak.

Cansu Tekin, Aurisse ile sadece yerel pazarda değil, küresel alanda da büyümeyi ve markasını dünya çapında tanınır hale getirmeyi hedefliyor.

Dijital Dünyadan Girişimcilik Arenasına

Cansu Tekin, dijital çağın getirdiği fırsatları en iyi şekilde değerlendiren yeni nesil kadın girişimcilerden biri olarak öne çıkıyor. Sosyal medyada kazandığı etki gücünü iş dünyasına taşıyan Tekin, genç kadınlara ilham kaynağı olmaya devam ediyor.