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Ünlü Şef Rüzgar Sünbül'den "Oltadan Sofraya"

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Palamut, uskumru, torik ve orkinos gibi balıkları içeren bir familyadandır. Sürüler halinde yaşayan, pulsuz, siyah etli ve göçmen bir balıktır. Sırtı çizgili, karnı ise gümüş rengindedir ve uzunluğu 1 metreye kadar ulaşabilir. Şef Rüzgar Sünbül sizler için harika bir palamut tarifi veriyor. Detaylar haberimizde...

Palamut, uskumru, torik ve orkinos gibi balıkları içeren bir familyadandır. Sürüler halinde yaşayan, pulsuz, siyah etli ve göçmen bir balıktır. Sırtı çizgili, karnı ise gümüş rengindedir ve uzunluğu 1 metreye kadar ulaşabilir. Bu familyanın çeşitli türleri tüm denizlerimizde görülmekle birlikte, en lezzetli örnekleri Karadeniz ve Marmara bölgelerinde avlanmaktadır. Karadeniz ve Marmara palamudunun baştan kuyruğa doğru sıralanan dördü koyu, üçü açık renkli 7 adet bantı bulunur. Ege'de yaşayan tombik, benekli orkinos ve yazılı orkinos türlerinde ise sırt bölgesinden karına doğru en az 16 adet dalgalı bant ve karın civarında en az üç siyah benek görülür. Bu türlerin etleri, hakiki palamuttan daha az lezzetli olabilir, bu yüzden bazı insanlar bu farkı fark etmeyip palamutu sevmeyebilir.

Palamut avı ağustos ayında başlar. İlk olarak Karadeniz'de vonoz ve çingene palamudu avlanırken, eylül ayından itibaren palamut avı başlar. En lezzetli dönem eylül başından şubat ortalarına kadar sürer. Bu mevsimde palamut oldukça yağlı olduğundan, tavada pişirmek yerine ızgara ve fırında pişirilmesi önerilir. Ayrıca, palamut yahnisinin de bu dönemde harika olduğu belirtilir. Diğer mevsimlerde ise tavada pişirilebilir. Palamutun buğulaması ve çorbası genellikle tavsiye edilmez çünkü siyah etli yapısı nedeniyle bu yöntemler palamudun tadını yeterince iyi ortaya çıkarmaz.

Ünlü Şef Rüzgar Sünbül'den 'Oltadan Sofraya' Manifestosu

PALAMUTUN BOYUNA GÖRE İSİMLERİ

  • 20 cm'ye kadar: Vonozu
  • 20-30 cm arası: Çingene palamutu
  • 31-40 cm arası: Palamut
  • 40-50 cm arası: Kestane palamutu
  • 51-60 cm arası: Torik
  • 61-65 cm arası: Sivri
  • 65-70 cm arası: Altıparmak
  • 70 cm'den büyük: Zindan delen

Torik ve büyük boyları, palamuttan daha yağlı olduğu için genellikle tuzlama ve lakerdası tercih edilir.

Palamut Nasıl Pişirilir? Palamut balığının pişirme yöntemleri arasında fırında, tavada, buğulama ve pilaki gibi birçok seçenek bulunmaktadır. Özellikle torik ve büyük boyları yağlı olduğu için tuzlama ve lakerdası popülerdir, ancak diğer palamut pişirme tarifleri de lezzetli sonuçlar verebilir. Palamut balığını izgarada, tavada veya fırında pişirerek muhteşem bir sunum yapabilirsiniz. Haftada iki kez balık tüketimi önerilir ve palamut balığını sofranızda yer vermeniz sağlıklı bir tercih olacaktır.

Ünlü Şef Rüzgar Sünbül'den 'Oltadan Sofraya' Manifestosu

FIRINDA PALAMUT TARİFİ

Malzemeler:

  • 2 adet palamut
  • 2 adet soğan
  • 3-4 adet yeşil biber
  • 3 adet domates
  • 5-6 dal maydanoz sapı
  • Tuz
  • İstenilen baharatlar (karabiber, pul biber, kekik vb.)
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

Balığı Soslamak İçin:

  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 2 tatlı kaşığı limon suyu
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı

Ünlü Şef Rüzgar Sünbül'den 'Oltadan Sofraya' Manifestosu

Yapılışı:

Palamutları temizleyip iyice yıkayın. Bir kâseye alarak üzerine tuz, karabiber, pul biber, kekik, limon suyu ve zeytinyağını ekleyin. Karıştırın ve bir kenarda bekletin.

Soğan ve domatesleri halka halka doğrayın. Fırın tepsisine dizin ve üzerine biraz tuz ve baharat ekleyin.

Balıkları sebzelerin üzerine yerleştirin. Aralarına yeşil biberleri, maydanoz saplarını ve tereyağını ekleyin.

Üzerine kalan sosu ve küçük bir çay bardağı kadar suyu ekleyin. Tepsiyi yağlı kağıt veya alüminyum folyo ile kapatın.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 15 dakika pişirin. Ardından üzerini açarak 15-20 dakika daha pişirin, balığın üzeri kızarana kadar devam edin.

Fırından çıkardığınız palamutu sıcak olarak servis edin. Deneyeceklere afiyet olsun!

Betül Cirit
Betül Cirit
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