Ünlü ekonomist Korhan Berzeg'in kayıp köpeği sağ olarak bulundu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 70 günü aşkındır kayıp olan ünlü ekonomist Korhan Berzeg ile birlikte kaybolan Doberman cinsi köpek Tina, Armutlu köyü yakınlarında bulundu.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 70 günü aşkındır köpeği Tina ile birlikte kayıp olan ünlü ekonomist Korhan Berzeg olayında flaş gelişme yaşandı. Berzeg ile birlikte kaybolan Doberman cinsi köpek sağ olarak bulundu.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu kırsal mahallesinde sabah yürüyüşüne çıkan Ekonomist Korhan Berzeg ve köpeği Tina'nın kaybolmasının ardından 70 günü aşkın süre geçti. Köpek Tina ve Korhan BErzeg'ten haftalarca haber alınamazken, bugün köpek Tina Armutlu köyü yakınlarında bulundu. Köy sakinleri Tina'yı alıp köye getirdi.

Jandarma ekipleri arama tarama çalışmalarına hız verdi. - BALIKESİR