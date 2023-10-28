Ümraniye'de TIR ve kamyonet çarpıştı, sürücü yaralandı

ÜMRANİYE Kuzey Marmara Otoyolu'nda inşaat malzemesi yüklü TIR, aniden sapağa yönelerek önüne geçen kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerlere sürüklenen kamyonetteki sürücü yaralanırken, kaza anı araç kameraya yansıdı

Kaza, 26 Ekim Perşembe günü saat 08.30 sıralarında Ümraniye Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki inşaat malzemesi yüklü TIR, sapağa dönmek için aniden önüne geçen kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet sürüklenerek bariyerlere çarptı. Kazada kamyonetin şoförü yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler araçlarından inerek yardıma koştu. Vatandaşlar bir yandan itfaiye ve polis ekiplerine haber verirken, bir yandan şoka giren TIR şoförünü sakinleştirmeye çalıştı. TIR şoförü kamyonettekilere bir şeyiniz var mı diyerek sağlık durumlarını kontrol etti. İtfaiye ekipleri kazaya müdahale ederek sürücüyü araçtan çıkardı.

Öte yandan kaza anı araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde şeridinde ilerleyen inşaat malzemesi yüklü TIR, sapağa yönelerek önüne geçen kamyonete çarpıyor. Kazanın etkisiyle kamyonet, TIR ile bariyerler arasında sıkışıyor.