Ümraniye'de Tehlikeli Yolculuk: Yatak Yüklü Kamyonet Trafiği Tehlikeye Attı

Ümraniye'de seyir halindeki yatak yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kamyonetin kasasından sarkan yataklar, hem kamyonet şoförünü hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.

ÜMRANİYE'de yatak yüklü seyir halindeki kamyonet trafiği tehlikeye attı. Kasasındaki yatakların sarkarak ilerlediği kamyonetin tehlikeli yolculuğu çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şile Otoyolu Üsküdar istikametinde saat 20.30 sıralarında ilerleyen 34 HA 4280 plakalı kamyonet şoförü, kasasından sarkan çuval ve yataklara aldırış etmeden yoluna devam etti. Kamyonetin kasasından dışarıya doğru sarkan yataklar hem kamyonet şoförünü hem de aynı istikamette ilerleyen diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar çevredeki sürücler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. .