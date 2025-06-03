Ümraniye'de Sağlıklı Yaşam İçin Yeni Yürüyüş ve Spor Parkurları

Ümraniye'de Sağlıklı Yaşam İçin Yeni Yürüyüş ve Spor Parkurları
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Ümraniye Belediyesi, ilçede hayata geçirdiği yürüyüş yolları ve spor parkurlarıyla sağlıklı yaşamı teşvik ediyor. Parkurlar, sabah ve akşam saatlerinde yoğun ilgi görüyor.

ÜMRANİYE Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli noktalarında hayata geçirilen yürüyüş yolları ve spor parkurları, sağlıklı yaşamı benimseyenler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Ümraniye Belediyesi, ilçenin farklı bölgelerinde konumlandırdığı yürüyüş yolları ve spor parkurlarıyla sağlıklı yaşamı teşvik etmeye devam ediyor. Ümraniye'nin dört bir yanına yayılmış parkurlar, sabah ve akşam saatlerinde dolup taşarken yürüyüş ve koşu yapanların yanı sıra bisiklet sürenlere de ev sahipliği yapıyor.

Belediye ekipleri, parkurların temizliği ve bakımı için düzenli çalışmalar yürütürken yeni güzergahlar için de projeler hazırlıyor. Spor ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla yapılan yatırımlar, Ümraniye sakinlerinin yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
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