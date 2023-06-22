Ümraniye'de Kazım Karabekir Cemevi inşaatı devam ediyor

Ümraniye Belediyesi ile Ümraniye Kazım Karabekir Cemevi ve Kültür Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında yapımına başlanan Kazım Karabekir Cemevi'nin inşaatı devam ediyor. Cemevi, bağışlarla yapılıyor ve cem salonu, bekleme alanı, giriş holü, gasilhane, kesimhane, yönetim odası, sınıf, yemekhane, mutfak ve kantin gibi bölümleri içerecek.

Ümraniye Belediyesi ile Ümraniye Kazım Karabekir Cemevi ve Kültür Derneğinin imzaladığı protokol kapsamında yapımına başlanan Kazım Karabekir Cemevi'nin inşası devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2008'de hizmete açılan Kazım Karabekir Cemevi yenileniyor.

Ümraniye Belediyesi ile Ümraniye Kazım Karabekir Cemevi ve Kültür Derneğinin imzaladığı protokol çerçevesinde mevcut cemevinin yanına yenisinin inşası ekim 2022'de başladı.

İnşa çalışmaları süren cemevi bağışlarla yapılıyor. Cemevinde, cem salonu, bekleme alanı, giriş holü, gasilhane, kesimhane, yönetim odası, sınıf, yemekhane, mutfak ve kantin gibi bölümler de yer alacak.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da dernek yetkilileriyle bir araya gelerek, cemevi inşaatını inceledi.

Yıldırım, belediye olarak ilçedeki vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik hizmetler üretmeye devam ettiklerini belirterek, "Ümraniyeli Alevi canlarımızın ibadetlerini gerçekleştirdiği Kazım Karabekir Cemevi'ni daha kullanışlı hale getirmek ve komşularımızın ibadetlerini huzur içerisinde yapabilmelerini sağlamak için derneğimizle bir protokol imzalayarak, çalışmalara başladık. Bu tesis tamamlandığında tüm birimleriyle birçok ihtiyaca cevap verecek nitelikte olacak." ifadelerini kullandı.

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