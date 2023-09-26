Ümraniye'de Çalınan Köpek 24 Saat İçinde Bulundu

ÜMRANİYE'de, 1 yaşındaki 'Moca' isimli Shih Tzu cinsi köpek, sahibinin iş yerinin önünden şüpheli bir kadın tarafından çalındı. Köpeğin sahibi Zeynep Çetin, sosyal medyada güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri paylaşarak şüphelinin yakalanması ve köpeğinin bulunması için yardım istedi. Paylaşımın ardından 24 saat geçmeden Moca bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, 24 Eylül Pazar saat 16.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Zeynep Çetin, sahibi olduğu kafenin mutfak bölümüne geçtiği sırada köpeği sokağa çıktı. Sokağa çıkan köpeği şüpheli bir kadın, tasmasından tutarak götürdü. Köpeğinin yokluğunu fark eden Çetin, iş yerinde ve çevrede köpeğini uzun süre aradı. Çetin, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını kontrol edince köpeğinin tanımadığı bir kişi tarafından zorla götürüldüğünü gördü. Köpeğinin çalındığını anlayan Zeynep Çetin, polis ekiplerine haber verdi. Çetin'in sosyal medyada yaptığı paylaşımların ardından çalınan köpek 24 saat sonra bulundu.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

Köpeği çalınan Çetin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda, "Köpeğim görüntüdeki kadın tarafından götürüldü. Gören, duyan, kadını tanıyan herkesin bana ulaşmasını rica ediyorum" diyerek yardım istedi. Olaydan yaklaşık 24 saat sonra Çekmeköy'de sokakta tasmalı, sahipsiz bir köpek bulan vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi. Bulunan köpeğin Zeynep Çetin'in çalınan köpeği olduğu anlaşıldı. Moca isimli köpek sahibine teslim edilirken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

"KİMSENİN ELİNDEN YEMEZ, GECE BEN OLMADAN UYUMAZ"

Zeynep Çetin, "Benim 1 yaşında Shih Tzu cinsi dişi köpeğimi kafe önünden çaldılar. Kamera görüntüleri de var polise başvurdum. Karnı açtı, kimsenin elinden yemek de yemez. Gece ben olmadan uyumaz. Ne yapacağımı da bilmiyorum, elim ayağım titriyor. Şüpheli bir kadın zorla çekiştirerek götürüyor köpeğimi. Güvenlik kameralarında görülüyor, şikayetçiyim kendisinden. İyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Bebekliğinden beri elimle besliyordum. İnanın ilaçlarla ayakta duruyorum" diye konuştu.