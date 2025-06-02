Ümraniye Belediyesi'nden Lise Mezuniyet Şöleni

Ümraniye Belediyesi'nden Lise Mezuniyet Şöleni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Belediyesi, lise son sınıf öğrencileri için Mezuniyet Şöleni düzenledi. Etkinlikte ünlü sanatçı Tuğçe Kandemir sahne alırken, İnkılap Spor Kulübü de şampiyonluk kupasını kutladı.

ÜMRANİYE Belediyesi, lise son sınıf öğrencileri için mezuniyet şöleni düzenledi. Dün akşam Ümraniye Millet Bahçesi'nde gerçekleşen etkinlikte, ilçede eğitim gören öğrenciler mezuniyet sevincini doyasıya yaşadı.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, sevilen sanatçı Tuğçe Kandemir ve ünlü DJ Kaan Gökman sahne aldı. Kandemir, öğrencilerin sevincine ortak olarak kendi lise yıllarına dair anılarını paylaştı. Sevilen şarkılarını gençlerle birlikte seslendiren sanatçı, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Mezuniyet programında, tarihinde ilk kez TFF 3. Lig'e yükselme başarısı gösteren Ümraniye'nin İnkılap Spor Kulübü de sahneye davet edildi. Kulüp başkanı ve futbolcular, şampiyonluk kupasını alkışlar eşliğinde kaldırdı. Gecede Tuğçe Kandemir'e kulübün atkısı hediye edildi.

Ümraniye Belediyesi'nin gençlere yönelik verdiği sözleri hayata geçirdiği etkinlik, akşam saatlerine kadar devam etti. Renkli görüntülere sahne olan mezuniyet şöleni, konserin ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
İstanbul'da Rusya-Ukrayna barış zirvesi! Heyeti değiştiren Ukrayna'dan umut dolu mesaj

Masaya oturmaya dakikalar kala Ukrayna'dan açıklama geldi
Emekli Sandığı maaş ödemeleri 4 Haziran'da yapılacak

Emeklilere müjde! Ödeme takvimi netleşti
İzmir'de krizi tırmandıracak sözler! Belediye başkanı, grev yapan işçileri böyle azarladı

Belediye başkanı, parmak sallayarak grev yapan işçileri böyle azarladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızıl Goncalar'ın yıldız ismi Sitare Akbaş, sezonu sevgilisiyle Bodrum'da açtı

Kızıl Goncalar'ın yıldızı yeni aşkıyla otelde böyle görüntülendi
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor

Hasat başladı, aylık kazançları 100 bin lirayı buluyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz mutluluğa 'evet' dedi

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi! Anne, baba dediği iki isim yoktu
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi

Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Ukrayna'nın Rusya'nın kalbine yaptığı saldırılarda hasarın boyutu çok büyük

Rusya'nın kalbine yapılan saldırılarda hasarın boyutu çok büyük
Matematik mühendisi ekmek bıçağıyla arkadaşını öldürdü

Matematik mühendisi evine gelen arkadaşını ekmek bıçağıyla öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.