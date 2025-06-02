Ümraniye Belediyesi'nden Lise Mezuniyet Şöleni

ÜMRANİYE Belediyesi, lise son sınıf öğrencileri için mezuniyet şöleni düzenledi. Dün akşam Ümraniye Millet Bahçesi'nde gerçekleşen etkinlikte, ilçede eğitim gören öğrenciler mezuniyet sevincini doyasıya yaşadı.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede, sevilen sanatçı Tuğçe Kandemir ve ünlü DJ Kaan Gökman sahne aldı. Kandemir, öğrencilerin sevincine ortak olarak kendi lise yıllarına dair anılarını paylaştı. Sevilen şarkılarını gençlerle birlikte seslendiren sanatçı, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Mezuniyet programında, tarihinde ilk kez TFF 3. Lig'e yükselme başarısı gösteren Ümraniye'nin İnkılap Spor Kulübü de sahneye davet edildi. Kulüp başkanı ve futbolcular, şampiyonluk kupasını alkışlar eşliğinde kaldırdı. Gecede Tuğçe Kandemir'e kulübün atkısı hediye edildi.

Ümraniye Belediyesi'nin gençlere yönelik verdiği sözleri hayata geçirdiği etkinlik, akşam saatlerine kadar devam etti. Renkli görüntülere sahne olan mezuniyet şöleni, konserin ardından sona erdi.