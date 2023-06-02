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Ümit Besen'in babası son yolculuğuna uğurlandı

Yaşam Haberleri

Ümit Besen'in babası Fikret Besen, Osmaniye'de evinde hayatını kaybetti. Cenaze törenine Ümit Besen, ailesi, yakın dostları ve sevenleri katıldı.

Ümit Besen'in babası, hayatını kaybetti (2)

Osmaniye'de evinde hayatını kaybeden Fikret Besen'in cenazesi Asri Mezarlık Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen törene, oğlu Ümit Besen, ailesi, yakın dostları ve sevenleri katıldı. Besen'in yakınları tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan namazın ardından babasının tabutunu taşıyan Besen, cenazesini dualarla toprağa verdi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Ümit Besen Osmaniye Yaşam Haberler

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