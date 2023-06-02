Ümit Besen'in babası, hayatını kaybetti
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Ümit Besen'in babası Fikret Besen, Osmaniye'de evinde hayatını kaybetti. Cenazesi Asri Mezarlık Camisi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Osmaniye'de, evinde hayatını kaybeden Fikret Besen'in cenazesi, Asri Mezarlık Camisi'ne getirildi. Buradaki cenazeye, oğlu Ümit Besen, ailesi, dostları ve sevenleri katıldı. Besen'in yakınları, cenazede gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan namazın ardından Fikret Besen'in cenazesi, dualarla toprağa verdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Yaşam