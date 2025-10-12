Uluslararası Adana Lezzet Festivali 9. Kez Kapılarını Açtı

ADANA'da bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, son gününde de ilgi gördü. Festivalde üniversite arkadaşlarını ağırlayan İkbal Özlem Arıoğlu, "İstanbul, Ankara, İzmir ve Aksaray'dan arkadaşlarım geldi. En çok Adana kebabını yediler. Şırdan ve halka tatlıyı denediler. Böyle bir festivalde birlikte olmaktan çok mutlu olduk. Önümüzdeki yıl daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde bu yıl 9'uncusu 'Kuşaktan kuşağa' temasıyla düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, son gününde de yoğun ilgi gördü. Merkez Park'ta kurulan stantlarda kentin yöresel lezzetleri kebap, şalgam, şırdan ve tatlılar ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. 10 Ekim'de dev mangalın yakılmasıyla resmi açılışı yapılan festivalde, önceki günlerde olduğu gibi stantların önünde uzun kuyruklar oluştu. Yağışlı havaya rağmen ziyaretçiler, birbirinden farklı lezzetleri tadarken, çeşitli gastronomi etkinliklerini de izleme fırsatı buldu.

'ÇOK GÜZEL BİR ORGANİZASYONDU'

Üniversiteden sınıf arkadaşlarını festival alanında misafir eden noter İkbal Özlem Arıoğlu, "Festivalimiz çok güzel geçiyor. Mutfağımızı, yöresel lezzetlerimizi, folklorumuzu ve sanatımızı tanıtması açısından çok güzel bir organizasyondu. İstanbul, Ankara, İzmir ve Aksaray'dan arkadaşlarım geldi. En çok Adana kebabını yediler. Şırdan ve halka tatlıyı denediler. Böyle bir festivalde birlikte olmaktan çok mutlu olduk. Önümüzdeki yıl daha iyi olacağını düşünüyorum. Adana halkına ve onları destekleyen işletmelere, Adana Valiliği'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'NEFİS BİR LEZZET'

Kebap yemek için ailesiyle festival alanına gelen İsmet Ata ise "Adanalıyım ve kebap yemeye geldik. Nefis bir lezzet. Festival çok güzel geçiyor. Adana'nın lezzetleri her yerde geçerli. Herkesi önümüzdeki yıl da bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'ADANA KEBAP DÜNYAYA DAMGASINI VURDU'

Festivalde stant kuran kebapçı İsmail Çalıkıran, "Kuşaktan kuşağa temasıyla birlikte Adana'nın en eski ustalarını örnek olarak kebap yapıyoruz. Bugün festivalimizi uğurladığımız son gündeyiz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilere en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştık. Adana kebap sadece festivale değil, tüm dünyaya damgasını vurdu" dedi.

Adana'nın en eski kebap ustalarından Ali Şemi de "Ben 1955'te kebap yapmaya başladım ve şimdi kebabın gerçeğini öğretiyorum. Onlarca usta yetiştirdim. Şimdi de festivalde gerçek Adana kebabını yapıp, ziyaretçilere sunuyorum" diye konuştu.

HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ

Ayrıca dün akşam saatlerinde Seyhan Nehri'nde düzenlenen havai fişek ve lazer gösterisi de beğeni topladı. Bir yandan Adana'nın lezzetlerini deneyen ziyaretçiler, gösterileri ilgiyle izleyip, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,