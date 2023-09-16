Ulusal Vefa Programı kapsamında Düzce'de yaşlıların evlerinde temizlik çalışmaları devam ediyor

Ulusal Vefa programı çerçevesinde Düzce'de yaşlıların evlerinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri Ulusal Vefa Programı çerçevesinde Düzce'de çalışmalarını aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede ihtiyaç sahibi olarak belirlenen yaşlıların evlerine giden ekipler genel temizlik ve kişisel bakım ihtiyaçlarını gidermek için vefa ekipleri evlere gitti. Evin genel bakımlarını ve temizliğini yapan ekipler daha sonra kişilerin genel bakımlarını da yapıyor. - DÜZCE