Uluderbent Kiraz Festivali'nde yapılan yarışmada birinci olan kişi 82 ekran HD televizyon kazandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen Uluderbent Kiraz Festivali'nde yapılan 'En Çok Kiraz Yeme Yarışması'nda birinci olan Dursun Gökçen, 82 ekran HD televizyon ödülünü kazandı. Festival kapsamında Ece Mumay ve Ankaralı Ayşe konser verdi.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki geleneksel 'Uluderbent Kiraz Festivali'nde yapılan 'En Çok Kiraz Yeme Yarışması'nda; 10 dakikada 2 kilo 117 gram kiraz yiyen Dursun Gökçen birinci olarak, 82 ekran HD televizyon ödülünü kazandı.

Alaşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Uluderbent 3'üncü Kiraz Festivali' kapsamında, 'En Çok Kiraz Yeme Yarışması' yapıldı. 4'ü kadın 24 yarışmacının katıldığı yarışmada, 10 dakikada 2 kilo 117 gram kiraz yiyen Dursun Gökçen birinci oldu. Gökçen'i, 2 kilo 50 gramla Onur Özdemir, 2 kilo ile de kardeşi Adem Gökçen izledi.