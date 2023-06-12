Uluderbent Kiraz Festivali'nde En Çok Kiraz Yeme Yarışması Yapıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen Uluderbent Kiraz Festivali kapsamında yapılan 'En Çok Kiraz Yeme Yarışması'nda 10 dakikada 2 kilo 117 gram kiraz yiyen Dursun Gökçen birinci oldu. Festival kapsamında konserler de verildi.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde 3'üncüsü bu yıl düzenlenen Uluderbent Kiraz Festivali kapsamında yapılan 'En Çok Kiraz Yeme Yarışması'nda

10 dakikada 2 kilo 117 gram kiraz yiyen Dursun Gökçen birinci oldu.Alaşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluderbent 3'üncü Kiraz festivali kapsamında 'En Çok Kiraz Yeme Yarışması' yapıldı. Yarışmaya 4'ü kadın 24 yarışmacı katıldı. Yarışmada, 10 dakikada 2 kilo 117 gram kiraz yeme başarısını gösteren Dursun Gökçen birinci oldu. Onu 2 kilo 50 gramla Onur Özdemir, 2 kilo Adem Gökçen takip etti. Yarışmada birinci olan Dursun Gökçen 82 ekran HD Televizyon, ikinci olan Onur Özdemir elektrikli süpürge, ağabeyinden 117 gram daha az kiraz yiyerek üçüncü olan Adem Gökçen ise mutfak robotuyla ödüllendirildi.

Yarışmada birinci olan Dursun Gökçen, normalde 3-3,5 kilo kiraz yiyebildiğini belirtip, Bu nedenle yarışmada hiç zorlanmadım. Şimdi çekirdeği ile yediğimiz için çok fazla tüketemedim dedi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Uluderbent'te kiraz festivalinin bu sene 3'üncüsünü yapıyoruz. En güzel kirazımızı seçtik. Bugün de kiraz yeme yarışmamız var. Kiraz sağlığa yararlı, kanı sulandırıyor, içinde antioksidanlar, vitaminlerce zengin bir meyvemiz. Bu bölgede gayet güzel kirazlar üreterek, ülke ekonomimize ve şehrimizin ekonomisine katkı sunuyor dedi.Festival kapsamında Ece Mumay ve Ankaralı Ayşe de birer konser verip Alaşehirlileri coşturdu. Ankaralı Ayşe, sahnede ayakkabılarını çıkartarak, lastik ayakkabı giydi. Ardından izleyenlerin arasına inen Ankaralı Ayşe, şarkılarını alanı dolduran kalabalıkla birlikte söyledi.