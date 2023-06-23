Uludağ'da Yol Kenarında Tilki Yavrusu Ziyaretçilerin İlgi Odağı Haline Geldi

Uludağ'da yol kenarında tilki yavrusunu gören ziyaretçiler, besleyip fotoğrafını çekiyor. Oteller Bölgesi'ne çıkarken yakın bir bölgede bekleyen yavru tilkilerden biri, zaman zaman yoldan geçen araçlara yaklaşıyor. İnsanlardan kaçmayan ve yaklaşan tilki, verdikleri yiyeceklerle karnını doyuruyor. Ziyaretçiler, ilgi odağı haline gelen tilkiyle uzaktan fotoğraf çektiriyor.