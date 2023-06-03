Uludağ'da Şifalı Ot Toplarken Kayboldu, 2 Gündür Aranıyor

BURSA'da, şifalı bitki toplamak için Uludağ'ın eteklerine çıkan, Kadir Fidan'dan (74) 2 gündür haber alınamıyor. Yaklaşık 50 kişilik arama kurtarma ekibi, bugün de belirlenen koordinatlarda Fidan'ı bulmak için arama yapıyor.

BURSA'da, şifalı bitki toplamak için Uludağ'ın eteklerine çıkan, Kadir Fidan'dan (74) 2 gündür haber alınamıyor. Yaklaşık 50 kişilik arama kurtarma ekibi, bugün de belirlenen koordinatlarda Fidan'ı bulmak için arama yapıyor.

Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde 'Otçu Kadir' lakabıyla tanınan Kadir Fidan, perşembe günü saat 08.00 sıralarında, Uludağ'ın eteklerine şifalı bitki toplamaya çıktı. Geri dönmeyen Fidan'dan, haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine bölgeye, AFAD koordinesinde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), ANDA, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Tüm aramalara rağmen Fidan'a dün de ulaşılamadı. Kadir Fidan'ı arama çalışmalarına bugün, yaklaşık 50 kişiden oluşan ekiple devam edildi. Üç iz takip köpeğinin de kullanıldığı aramalar, daha önceden belirlenen Uludağ Oteller Bölgesi ile Kaplıkaya'daki ormanda yoğunlaştı.