Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan yaşlı adam düşerek yaralandı

BURSA'da, oğlu İrfan Demirtaş ile Uludağ'da doğa yürüyüşüne çıkan Bahattin Demirtaş (75), dinlenmek için oturduğu kayalıkta dengesini kaybetmesi sonucu düşerek başından yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi Uludağ eteklerinde meydana geldi. Oğlu İrfan Demirtaş ile birlikte doğa yürüyüşü yapmak isteyen Bahattin Demirtaş, Uludağ eteklerine çıktı. Bir süre yürüdükten sonra dinlenmek için çıktığı kayalıkta ayağı kayması sonucu dengesini kaybeden Bahattin Demirtaş, düşerek başından yaralandı. İrfan Demirtaş'ın ihbarı üzerine olay yerine AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Bahattin Demirtaş, karayolunda bekleyen ambulansa taşındı. Demirtaş, sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde götürülerek tedavi altına alındı. Doktorlar, Demirtaş'ın sağılık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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