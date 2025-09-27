Uludağ'da Ayı Barakaya Girdi, Eşyaları Parçaladı

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Uludağ'da bulunan barakalardan birindeki eşyalar parçalandı. Görevliler eşyaları barakaya giren bir ayının parçaladığını belirtti.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da bir barakaya iddiaya göre, kimsenin olmadığı sırada ayı girdi. Ayı, eşyaları parçalayıp bir kısmını ise dışarı attı. Barakaya da zarar veren ayının parçaladığı eşyalar görevliler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görevliler, yiyecek bulmak için bölgeye gelen ayıların daha önce de barakalara girip eşyalara zarar verdiğini söyledi.