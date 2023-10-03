4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında Ülker-Orduvar Akman Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Minik öğrenciler, hayvan maskeleri boyayarak renkli görüntüler oluşturdu. Ziyaret sırasında öğrencilere sokak hayvanlarının tedavi yöntemleri ve merkez hakkında bilgi verildi.

Ülker-Orduvar Akman Kreş ve Gündüz Bakımevi Öğrencileri Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Merkezi'ni Ziyaret Etti

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri çerçevesinde Ülker-Orduvar Akman Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri, Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ziyareti öncesinde minik öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde hayvan maskeleri boyadı. Boyadıkları maskeleri takan öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu. Öğrenciler daha sonra Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne geçti.

Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun, öğrencilere sokak hayvanlarının nasıl tedavi edildiği, tedavi sırasında uygulanan yöntemler ve merkez hakkında bilgi verdi. Çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak amacıyla yapılan ziyarette, öğrenciler Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile merkezi gezerek, sokak hayvanlarını yakından görme fırsatı elde etti.

Belediye Başkanı Topaloğlu yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının insanların yol arkadaşı ve can dostu olduğunu söyledi.

Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde belediye olarak sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını belirten Başkan Topaloğlu, "Merkezimizde sokak hayvanlarının tedavilerini, bakımlarını, aşılarını ve kısırlaştırma işlemlerini yapıyoruz. Bu işlemlerden sonra sahiplendirme çalışmaları yapıyoruz. Sokak hayvanlarımızın rahat edebilmeleri için sahiplendirme çok önemli. Bu önemli günde çocuklarımızla merkezimizi gezdik. 'Ağaç yaş iken eğilir' misali çocuklarımıza hayvan sevgisini küçük yaşta aşılamamız gerekiyor. Bu etkinlikler, çocuklarımızın ileriki yaşamlarında hayvan sevgisi olan nesiller olarak yetişmesi açısından önemli" dedi. - ANTALYA