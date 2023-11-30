Ulaş'ta İlçe Özel İdare Müdürlüğü, kış mevsiminde köy ve mezralarda ulaşımda sorun yaşanmaması için tedbir aldı

Ulaş İlçe Özel İdare Müdürlüğü, kış mevsiminde köy ve mezralarda ulaşımda sorun yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldı. Kaymakam Emre Zafer, tedbirler konusunda bilgi aldı ve ekip çalışanlarıyla sohbet etti. Köy ve mezralarda yaşayan vatandaşların mağdur olmamaları için ekipler gece gündüz demeden çalışacak.

Ulaş'ta İlçe Özel İdare Müdürlüğü, kış mevsiminde köy ve mezralarda ulaşımda sorun yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldı.

Kaymakam Emre Zafer, İlçe Özel İdare Müdürü Musa Karyağdı'dan tedbirler konusunda bilgi aldı, ekip çalışanlarıyla sohbet etti.

Kış şartlarında yol açma çalışmalarını sürdürecek personelin önemli bir görevi yerine getireceğini belirten Zafer, "İlçeye bağlı 38 köy ve 17 mezrada karla mücadele edilecek. Köy ve mezralarda yaşayan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için ekiplerimiz gece gündüz demeden köy yollarını açık tutmak için çalışacak." ifadelerini kullandı.