Ula Sakar rampasında kamyon kazası: Sürücü hayatını kaybetti

İzmir'den Marmaris'e eşya taşıyan kamyon sürücüsü, Ula Sakar rampasında virajı alamayarak dağa çarptı. Kazada sürücü yaşamını yitirdi. Olay yerine ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazanın nedeniyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Ula Sakar rampasında eşya yüklü kamyon sürücüsü virajı alamayınca dağa çarptı. Kazada sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İzmir'den Marmaris'e eşya taşıyan 45 ABD 983 plakalı kamyon sürücüsü 24 yaşındaki Fırat Özcan, Sakar rampasından iniş yaparken Akyaka kavşağına gelmeden önceki son virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağıdaki duvara çarptı.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye ambulans, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Fırat Özcan olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sonrası yolun tek şeridi trafiğe kapatılırken, Karayolları ekipleri tarafından yola savrulan eşyalar toplanarak yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazada araç sürücüsünün uyuma ihtimali ve aracın freninin patlama ihtimali üzerinde duruluyor. Kaza ile ilgili olarak soruşturma devam ediyor. - MUĞLA