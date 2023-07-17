Ukraynalı Tetianna'ya Yüksekova'da görkemli düğün

Rusya ve Ukrayna savaşından dolayı Tetianna ile Şıkak çifti düğünlerini de Yüksekova'da yaptı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçe nüfusuna kayıtlı Diş Doktoru Şıkak Beşer ile Ukraynalı bankacı Tetianna Panchenko (25), görkemli bir düğünle dünya evine girdi.

Ukranyalı Tetianna Panchenko ile Yüksekovalı Şıkak Beşer, tanıştıktan kısa bir süre sonra evlilik kararı aldı. Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle nişan törenlerini devam eden savaştan dolayı bir yıl önce Türkiye'nin en doğusunda bulunan Yüksekova ilçesinde yapan çift, bitmeyen savaştan dolayı düğünlerini de Yüksekova'da yaptılar. Yabancı bir kültürden gelmesine rağmen giydiği gelinlikle taktığı altınlarla dikkatleri üzerine çeken Tetianna Panchenko, çektiği halayla da kısa sürede Yüksekova kültürüne ayak uydurdu.

Bir düğün salonunda yapılan ve 2 bin kişin katılımıyla yapılan düğün töreninde davetliler bol bol halay çekti. Nişandan sonra düğünlerini de Yüksekova'da yaptığını belirten Tetianna Panchenko, "Şıkak'la 4 sene önce Ukrayna'da tanıştık. 2 sene önce de evlenmeye karar verdik. Ancak ülkemde yaşanan savaş nedeniyle nişan törenimizi ertelemek zorunda kaldık. Bizler de uzun aradan sonra ailelerimizin de isteği üzerine Türkiye'de, yani Yüksekova'da nişanımızı yapmaya karar verdik ve 1 yıl önce nişanımızı gerçekleştirdik. Belki düğünü Ukrayna'da yaparız ama düğünü de Yüksekova ilçesinde yaptık. O zaman savaş vardı kimse 1 sene önce yaptığımız nişan törenine katılamadı. Çünkü onlar Ukrayna'da kaldılar, gelemediler. Düğünümüzü de burada yaptık ama şimdi akrabalarım yanımda düğünümüzde gayet güzel gidiyor. Adetlerimiz değişik olabilir ama seviyorum böyle kültürü ve kısa sürede ayak uydurdum. Ağırlıklı Kürtçe konuşulduğu için zorlanıyorum. Onun dışında herhangi bir sıkıntım yok. Buranın insanları çok iyi, misafirperver ve cana yakınlar. Burada bulunduğum süre zarfında benim ilgimi çeken ve hoşuma giden bir şey de buradaki insanların büyüklerine duydukları saygı oldu. Herkes büyüklere karşı çok saygılı hareket ediyor. Hatta benim tuhafıma giden ilk şeyin, büyüklerin ellerini öpmek olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki bu saygı, bu ülkede yaşayan insanların tarihini anlatıyor, bu da önemli bir durum. Bugün mutluyuz, çünkü düğünümüzü de iyisiyle bitiriyoruz" dedi.

Savaş nedeniyle düğünlerinin baya ertelendiğini belirten damat Şıkak Beşer ise "Rusya ile Ukrayna arasında patlak veren savaştan önce ailelerin onayıyla karar almıştık ve düğünümüzü yapacaktık. Maalesef yaşanan savaş nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Savaş izin vermeyince bizde mecbur geçen sene nişanımızı Yüksekova'da ve kendi adetlerimize uygun bir şekilde yaptık. Arada bir sene geçmesine rağmen yine Ukrayna'da yapamadığımız düğünümüzü de Yüksekova'da yaptık. Çok güzel bir şekilde geçti. Yurt içi ve yurt dışı olmak üzere yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Düğünümüz bir gün boyunca sürdü. Bizi yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Damadın babası Perviz Beşer ise Ukrayna'da hem nişan hem de düğün yapacaklarını belirterek, "Rusya-Ukrayna arasında çıkan savaştan dolayı geçen sene nişanı Yüksekova'da yaptık. Belki düğünü orda yaparız diye beklerken, düğünü de Yüksekova'da yaptık. Yani savaş bırakmadı orada olsun. Bizde 2 bin kişinin katılımıyla güzel bir düğün yaptık. Çok mutluyum. Gelinimi çok seviyorum, adetlerimize uygun davranıyor. Sağ olsun ailesi de burada, onlarda bu sefer düğüne katıldı. Düğünümüzde bizi yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" şeklinde konuştu.