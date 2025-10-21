Haberler

Ukraynalı Khrystyna Müslüman Oldu

Ukraynalı Khrystyna Müslüman Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum ilçesinde Ukrayna vatandaşı Khrystyna, Müslüman olup 'Kevser' ismini aldı. Törende Bodrum Müftüsü Fetullah Uydaş, İslam dininin esasları hakkında bilgi verdi ve Khrystyna kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Ukrayna vatandaşı Khrystyna, Müslüman olup, 'Kevser' ismini aldı.

Bodrum Müftülüğü'ne başvurarak kendi isteğiyle Müslüman olmak istediğini belirten Ukrayna uyrukyu Khrystyna, için ihtida töreni düzenlendi. Törende, Bodrum Müftüsü Fetullah Uydaş, İslam dininin temel esasları, inanç sistemi, ibadetler ve ahlaki değerler hakkında bilgilendirme yaptı. Müftü Uydaş'ın konuşmasının ardından Khrystyna, şahitler huzurunda kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. Tören sonunda Müftü Uydaş, Müslüman olan Kevser'e ihtida belgesini verip, birlikte Kur'an-ı Kerim meali, ilmihal ve çeşitli dini yayınlardan oluşan bir hediye paketi takdim etti. Uydaş, Kevser'i tebrik ederek İslam dininin sevgi, hoşgörü ve barış dini olduğunu vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Yeni bir Yassıada Çetesi kurmak istediğini ilan etti

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Trabzonspor 131 hafta sonra bir ilkin peşinde

Tüm gözler bu maçta! Süper Lig'de 131 hafta sonra bir ilk yaşanabilir
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Bomba gibi iddia! Talisca Fenerbahçe'den ayrılacak

Fener'den gidiyor! İşte yeni adresi
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Xabi Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı göklere çıkardı

Bir milli oyuncumuzu daha gözüne kestirdi: Geleceğin yıldızı olacak
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum

"82'nci il KKTC olmalı" çıkışına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
Hindistan'da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu

24 Trans birey, deterjan içerek toplu intihar girişiminde bulundu
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.