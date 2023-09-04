Ukraynalı Kadın Gazipaşa'da Çevre Temizliği Yaptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Koru Mahallesi'nde bulunan Fener Mesire Alanı ve çevresinin duyarsız kişiler tarafından çöplerin olduğu gibi yerinde bırakılmasına tepki gösteren Lukashova Yuliya isimli Ukraynalı kadın, eline aldığı poşetlerle çöpleri toplayarak herkese örnek oldu.

Gazipaşa'nın sahip olduğu güzelliklerin böyle kirletilerek yok olmaması gerektiğini belirten Yuliya; "Çevrenin kirlenmesine karşı olanlara seslenmek istiyorum; çöpler zaten atılmış ve öylece yerinde duruyor. En azından çevreyi temizlemek adına bir ekip oluşturulabilir ve organize edilerek çevreyi temizleyebiliriz. Sadece benim temizlememle olması mümkün değil. Ne kadar çok kişi olursa o kadar çok ses getirir. Burayı temizleyip düzene koymak için seferberlik olması gerekiyor. Ben yapabildiğim kadar poşetlerle çöpleri toplamaya çalıştım ama bunu herkesin yapması gerekiyor. İnsanları yardıma ve duyarlılığa davet ediyorum" dedi - ANTALYA