Ukraynalı ailenin çocuğu yorgun mermiyle yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Savaş nedeniyle Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen Palchik ailesinin küçük oğulları, yorgun mermiyle ayağından yaralandı.

Fethiye'nin Foça Mahallesi'nde yaşayan Ukraynalı Palchik ailesinin yaşadığı eve yorgun mermi isabet etti. Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşun, evin çatısından girerek, duvardan sekip çocuk odasında yatmakta olan 9 yaşındaki Mikhail Palchik'in ayağına isabet etti. Acıyla çığlık atan çocuğun yardımına babası Sergey Palchik (39) koştu. Tavanda ve duvardaki mermi izini gören Sergey, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yapılan incelemelerin ardından silahı ateşleyen kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı. Baba Sergey Palchik, suçluların cezalandırmasını istediğini belirterek, başkalarının başına böyle bir olay gelmemesini temenni etti.

"İnsanların nasıl öldürüldüğünü gördük"

Ukrayna'da mühendis olarak çalıştığını söyleyen Sergey Palchik, "Savaşın olduğu bir ülkeden geldik. İnsanların nasıl öldürüldüğünü gördük. İnsanların evde nasıl korku içinde yaşadıklarını gördük. İşgal altındaki Kiev'den ayrılmak çok zordu. Biz de Türkiye'ye gelmek zorunda kaldık. Türk halkını çok sevdik ve minnettar olduk. Nazik ve güzel insanlarla dolu, güvenli bir ülkeye geldiğimizi düşündük ama kötü bir olay yaşadık" dedi.

"Oğluma başıboş bir kurşun isabet etti"

Baba Palchik, "Geçtiğimiz günlerde sorumsuz silah kullanımı nedeniyle yatağında yatan oğluma başıboş bir kurşun isabet etti. Başkalarının çocuklarını serseri kurşunlardan korumak için ateş eden kişinin yakalanıp cezalandırılmasını umuyorum. Bizim ülkemizde düğünlerde veya asker eğlencelerinde otomatik silah veya tabanca kullanmak alışılmış bir şey değil. Çünkü kurşunun öldürdüğünü biliyoruz" şeklinde konuştu.

"İnsanlar huzur içinde yaşasın"

Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Sergey Palchik, "Bu tür kişilerden uzak durun. Onu vuran kişiyi bulun ve kanunla en ağır şekilde cezalandırın. Unutmayın sırf eğlence olsun diye ateş eden ve neredeyse bir çocuğun ölmesine neden olan bir kişiden bahsediyoruz. Başka çocuklar mağdur olmasın, insanlar huzur içinde yaşasın diye mücadele veriyorum" diye konuştu. - MUĞLA