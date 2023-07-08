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Ukrayna'dan gelen öğrenci Müslüman oldu ve Reyyan ismini aldı

Ukrayna'dan gelen öğrenci Müslüman oldu ve Reyyan ismini aldı

Yaşam Haberleri

Ukrayna'dan öğrenci değişimi programıyla Uşak'a gelen Olena Tskunova Akdaş Müslüman olup 'Reyyan' ismini aldı. Uşak Müftülüğüne başvuran Akdaş, İhtida Belgesi'ni alarak Müslüman oldu.

Ukrayna'dan öğrenci değişimi programıyla Uşak'a gelen Olena Tskunova Akdaş Müslüman olup "Reyyan" ismini aldı.

Öğrenci Değişim Programı ile geldiği Uşak'ta 6 yıl önce evlenen, 3 ile 4 yaşlarında 2 çocuk annesi ve 5 aylık hamile Olena Tskonova Akdaş (26), eşi Ömer Akdaş ile Uşak Müftülüğüne giderek, Müslüman olmak istediğini bildirdi.

Kelimeişehadet getiren Akdaş, İhtida Belgesi'ni İl Müftüsü Burhan Çakır'dan aldı.

Akdaş, Müslüman olarak "Reyyan" ismini kullanmak istediğini belirtti.

Müftü Çakır, Akdaş'a Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Kaynak: AA / Berkan Çetin - Yaşam

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