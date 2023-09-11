Uçuruma yuvarlanan araçtaki sürücü için ekipler seferber oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, kontrolden çıkarak yaklaşık 300 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kimlik bilgileri henüz belirlenemeyen kişi idaresindeki 46 HI 550 plakalı otomobil, gece geç saatlerde Esentepe Mahallesi Gazeteciler Sitesi yakınları Karadağ Orman Yolunda kontrolden çıkarak takla atarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 300 metre yükseklikten aşağıya yuvarlanan otomobilin kimliği belirlenemeyen sürücüsü ağır yaralandı. Uçurumda kalan otomobilin sürücüsü için ekipler seferber oldu. Olay yerine gelen UMKE, AFAD, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, halatlar yardımıyla aracın bulunduğu yere indi. Ekiplerin yoğun çabasıyla bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve kimlik bilgilerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.