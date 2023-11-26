Uçan çatının altında kalmaktan son anda böyle kurtuldular

KIRŞEHİR - Kırşehir'de yağmur yağışının ardından etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu. Vatandaşlar, uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtulurken, yaşananlar saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kırşehir'de etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor. Şiddetli rüzgar; Kılıçözü Sanayi Sitesi, Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne ait alanda çatıları uçurdu. Öte yandan stadyumda bulunan bir tesisin de çatısı rüzgar nedeniyle uçarken, olayın Kırşehir Futbol Kulübü ile Serikspor maçına yakın saatte meydana gelmemesi facianın önüne geçti. Vatandaşlar, uçan çatının altında kalmaktan kaçarak kurtulurken, o anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bölgede AFAD, itfaiye ekipleri çalışma yaparken yetkililer ise olay yerine gelerek bilgi aldı.