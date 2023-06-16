Uçamayan ebabil kuşu Muğla'da tedavi altına alındı

Menteşe ilçesinde evinin bahçesindeki uçamayan ebabil kuşunu bitkin halde gören kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) sevk edildi. Ekip üyeleri, kuşu alarak tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti. Kuşun tedavisi ve bakımının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.