Uçak Tofaş'a Çarptı: Türk Havacılık Tarihinde Komik Kaza

Türk havacılık tarihinde birçok kaza yaşanmış olsa da, İstanbul'da gerçekleşen bir olayda bir uçak Tofaş'a çarptı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, komik bir detay olarak kaydedildi.

Türk havacılık tarihinde birçok elim kaza yaşandı. Isparta uçak kazası, Van uçak kazası belki de Türk milletinin bedelini en ağır şekilde ödediği uçak kazaları arasındadır. Fakat bunların dışında gerçekten komik olarak nitelendirebileceğimiz olaylar da yaşandı. Bir uçak yoldan geçen Tofaş'a çarptı desek inanır mısınız? İşte detaylar…

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Olay Türkiye'nin gözbebeği İstanbul'da gerçekleşiyor. Tarihler 21 Ağustos 1996'yı gösterirken Mısır Havayolları'na ait bir Boeing 707 İstanbul seferini tamamlamaya başlamıştı. Uçak Atatürk Havalimanı'na inişe geçmişti ve yolcular kemerlerini bağlamış inişin bitmesini bekliyordu. Uçak Atatürk Havalimanı'nın 05-23 olarak adlandırılan pistine iniş yapacaktı.

1996 yılında bile yaşlı sayılabilecek olan Boeing 707 pilotlarına dünyada benzerine nadir rastlanacak bir olayı yaşattı. Uçak piste inişini gerçekleştirdikten sonra duramadı ve pist dışına çıktı. O dönemin haberlerine göre hava yağmurluydu ve pist ıslaktı. Bunlara bir de uçağın artık emekli olacak yaşa ulaşmış olması da eklendi ve pist dışına çıktı.

Yola doğru çıkan uçak o sırada oradan geçmekte olan 34 TJV 62 plakalı ticari taksiye çarptı. 90'lı yılları bilirsiniz Tofaş Kuş Grubu otomobiller ucuz değildi ve birçok ailenin hayali sayılırdı. Fakat oradan geçen talihsiz Tofaş Şahin taksi uçağın gazabına uğradı. Olayda ölen veya ağır yaralanan olmadı. Taksi ve taksinin müşterisi de hafif sıyrıklar ile kurtuldu. Tofaş pert olurken, yaşlı 707'nin iniş takımları kırıldı. Olayın ardından 05-23 pistinde tekrar bir düzenleme yapıldı. (Pistin o dönemki adı 06-24)

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Rivayete göre akşam haberlerinde taksici ile bir röportaj yapılıyor. Taksicinin yaptığı açıklama ise şöyle: "Abi yolcumu aldım merkeze doğru devam ediyordum. Bir anda yolcum uçak geliyor dedi. Abi sana uçak geliyor deseler nereye bakarsın? Heh, işte bende havaya baktım ama uçak yandan çarptı." Daha sonrasında taksicinin sigorta şirketleriyle bir mücadele verdiğini en sonunda parasını aldığı anlatılıyor.

Kazada kimsenin zarar görmemesi ve Tofaş'a uçak çarpması gibi komik sayılabilecek detaylar içermesiyle bu olay "basit" bir durum olarak nitelendirilebilir. Fakat gerekli güvenliği sağlamayan pistler bu tarz tehlikeli olaylara her zaman neden olabilir. O gün orada kimse zarar görmedi fakat bir sonraki kaza bu kadar hafif olmayabilir. Unutmayın: Havacılık şakaya gelmez.