Üç çocuk annesi Gülnur Yarar, Burdur Belediyesi'nde şoförlük yapıyor

Burdur'da üç çocuk annesi Gülnur Yarar, belediyede personel servis şoförlüğü yapıyor. İşini sevdiğini söyleyen Gülnur Yarar, çocukluktan bu yana şoförlüğe merakı olduğunu belirtti.

Burdur'da üç çocuk annesi Gülnur Yarar (37), belediyede personel servis şoförlüğü yapıyor. İşini sevdiğini söyleyen Gülnur Yarar, Çocukluktan bu yana şoförlüğe merakım var dedi.

Burdur'da oturan Gülnur Yarar, 2014 yılında eşinden ayrıldıktan sonra girdiği sınavda Konya Selçuk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazandı. Gülnur Yarar, hazırlık sınıfındayken çocuklarından dolayı okulu bırakmak zorunda kaldı. Okuma azminden vazgeçmeyen Gülnur Yarar, özel çocuklara destek olmak, onları daha iyi anlayabilmek ve sağlık problemlerine çözüm aramak için tekrar üniversite sınavına girerek kazandığı Anadolu Üniversitesi Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Bölümü'nü 2020 yılında bitirdi. Şu anda İstanbul Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü'nde son öğrencisi olarak eğitimini sürdüren Gülnur Yarar, belediyenin iş ilanlarını görerek yaptığı müracaat sonrası bir ay önce de Burdur Belediyesi'nde şoför olarak çalışmaya başladı.

'ÇOCUKLUKTAN BU YANA ŞOFÖRLÜĞE MERAKIM VAR'

Burdur Belediyesi'nde personel servis şoförlüğü yapan Gülnur Yarar, İlk işe başladığımda personel çok şaşırmıştı. İlk defa kadın şoför görmüşlerdi. Şimdi alıştılar. İşimi severek yapıyorum. Kadın isterse her şeyi yapabilir. Güçlü olmak zorundayız dedi.

Birisi özel üç çocuğu olduğunu anlatan Gülnur Yarar, ehliyetini 2004 yılında aldığını, çocukluktan bu yana da şoförlüğe merakı olduğundan bahsetti. 2008 yılında bir mermer firmasında hem tercüman hem de forklift operatörü olarak çalıştığını kaydeden Gülnur Yarar, 2014 yılında eşimden ayrıldıktan sonra çocuklarım büyüdüğü için çalışmaya başladım. Okul servisi şoförlüğü yaptım diye konuştu. (DHA)