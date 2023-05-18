Bugün Tv 2 kanalında yayınlanacak olan dizi ve yarışma programları listesi. Diziseverler için günlük yayın akışı.

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:00 Kelime Oyunu

02:00 Adını Feriha Koydum

03:30 Arka Sokaklar

04:45 Kanıt

06:00 Fırtına

07:00 Annem

08:45 Adını Feriha Koydum

11:00 Akasya Durağı

13:00 Hekimoğlu

15:45 Meryem

18:00 Akasya Durağı

19:45 Kelime Oyunu

21:15 Arka Sokaklar

23:30 Kanıt