Tuzla'da Tersanede Yangın Çıktı

Tuzla'da tadilatta olan yağ tankeri gemisinin makine dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Tuzla'da tersanede tadilatta olan yağ tankeri gemisinin makine dairesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın. Tuzla'da Aydıntepe Mahallesi Güzin Sokak üzerindeki tersanede saat 20.00 sıralarında tadilatta olan 110 metre uzunluğundaki Panama bandıralı yağ tankeri gemisinin makine dairesinde bilinmeyen nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında 1 kişi dumandan etkilenirken, gemide hasar oluştu. Dumandan etkilenen kişiye olay yerinde ambulansta müdahale edildi. İtfaiyenin olay yerinde çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL