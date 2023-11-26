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Tuzla'da palet deposunda çıkan yangın söndürüldü

Tuzla'da bulunan palet deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.