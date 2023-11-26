Tuzla'da palet deposunda çıkan yangın söndürüldü
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Tuzla'da bulunan palet deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.
Tuzla'da palet deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Orhanlı Mahallesi Metanet Sokak üzerinde bulunan palet deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Yaşam