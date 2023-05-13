Tuzla'da Otomobil Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Aydınlı Mahallesi, Gürpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 EPS 828 plakalı Eren Yazıcı yönetimindeki otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 34 FHC 951 plakalı otomobile çaptı. Çapmanın etkisi ile otomobil devrilirken, sürücü Eren Yazıcı ve park halindeki araçta bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilen yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu. Devrilen otomobil nedeniyle cadde trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Devrilen otomobilin sürücüsü Eren Yazıcı, "Çift şeritli yoldan gelirken soldaki araç biranda sağ tarafa kırınca bende kontrolü kaybederek araca çarptım. Araç yan yattı. Gözümde morluklar var. Diğer araçta da bir kadın yaralandı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam