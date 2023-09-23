Tuzla'da Endüstriyel Yağ Üretimi Yapan Fabrikada Yangın

Tuzla, Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel yağ üretimi yapan 3 katlı fabrikada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

TUZLA'DA ENDÜSTRİYEL YAĞ ÜRETİMİ YAPAN FABRİKADA YANGIN

Murat SOLAK- Muharrem ÇAM İSTANBUL, (DHA)- TUZLA, Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde endüstriyel yağ üretimi yapan 3 katlı fabrikada yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanın olmadığı öğrenildi.

Yangın, saat 10.30 sıralarında Deri Organize Sanayi Bölgesi Kazlıçeşme Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; cadde üzerinde bulunan 3 katlı endüstriyel yağ üretimi yapan fabrikanın birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların tüm binayı sarması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven araçları ve köpüklü suyla müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Binada hasar oluşurken, polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.