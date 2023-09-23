Tuzla'da Endüstriyel Yağ Fabrikasında Yangın Çıktı

Tuzla, Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 3 katlı endüstriyel yağ fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.