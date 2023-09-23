Tuzla'da Endüstriyel Yağ Fabrikasında Yangın Çıktı
Tuzla, Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 3 katlı endüstriyel yağ fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Aydınlı Mahallesi'nde bulunan Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Tav Caddesi'nde kimyasal yağ üretilen bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında fabrikada hasar oluştu.
Yangın sırasında fabrikada kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam