Tuzla'da bir tersanede çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Tuzla'da Aydıntepe Mahallesi'ndeki bir tersanede bakıma alınan bir gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tuzla'da bir tersanede bakıma alına gemide çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Aydıntepe Mahallesi'ndeki bir tersanede bakıma alınan bir gemide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.