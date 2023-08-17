Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
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Tepeören Mahallesi Eski Ankara İstiklal Caddesi'nde, et ürünleri işlenen fabrikanın soğuk hava deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın söndürüldü. Fabrikada soğutma çalışması yapıldı.
Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tepeören Mahallesi Eski Ankara İstiklal Caddesi'nde, et ürünleri işlenen fabrikanın soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, fabrikada soğutma çalışması yapıldı.
Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Yaşam