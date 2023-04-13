Tuzla'da AVM'deki İşyerleri Su Baskınına Uğradı

Tuzla Tepeören Mahallesi'nde bulunan AVM'de sağanak yağışlar nedeniyle su baskınları meydana geldi. Su baskınları nedeniyle işyerlerinde maddi hasar oluştu. AVM esnafı ise, su baskınlarının nedeninin, İSKİ tarafından yapılan ve 6 aydır devam eden altyapı çalışmaları olduğunu söyledi. Firma sahibi Erdoğan Tuzcu, "Firmamız Tepeören Mahallesinde, gıda takviyesi üretimi yapıyoruz. İSKİ'nın 6 aydır kanalizasyon çalışması oldu burada. Bu bölgede daha önce bu şekilde su baskınları olmamıştı. Son 6 aydır, yapılan çalışmalar sonrasın her yağmurda buraları su basıyor. İSKİ'ye defalarca bu konuyla ilgili dilekçe verdik hatta dava açtık ama savunmaları çok enteresan. Başka siteleri örnek göstererek sıkıntı olmadığını dile getiriyorlar. İtfaiye İSKİ ve Büyükşehir Belediyesi'nden vidanjör yardımı istedik. Onu bile yollamadılar en azından bir kere vidanjör yollasalardı. Onu da kendi imkanlarımızla dışarıdan getirttik. Her su yağmur baskınında su taşkınlarını yaşıyoruz maalesef. En az 5-6 milyon lira zararımız var. Şirketimiz uzun bir süredir çalışamıyor. 2 ay öncesinde böyle büyük bir su baskını olmuştu. O zaman 2-3 milyon liralık maddi kaybımız vardı. İSKİ yetkilileri maalesef ne arayan var ne soran var. Hiçbir şekilde konuyla ilgilenen yok. Bağlantılarda sıkıntı var. Tuzla Belediyesi geldi bu kanalların küçük olduğunu söyledi. Bu yağmur suyunun bu hatlarda taşınamayacağını kendileri de beyan ettiler. " dedi Halil Kalkan, "6 ay önce yapılan kanalizasyonlar uyum sağlamadı. Binamız sürekli su altında kalmaktadır. Suları çekmek için vidanjör bile göndermediklerine göre yardım da etmekten çekinmişlerdir. Kanalizasyon sürekli taşıyor. Alt katlar tamamen su içerisinde. Esnaf arkadaşlarımız büyük zarar görmektedir. Çare arıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam