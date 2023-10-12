Tuzla Belediye Başkanı, Dünya Kız Çocukları Günü'nde çocukların sürpriz ziyaretini kabul etti

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören çocuklar, Dünya Kız Çocukları Günü'nde Başkan Şadi Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. Çocuklar, hayallerindeki mesleğin kostümlerini giyerek Yazıcı ile sohbet etti.

'11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi'nde (AÇEM) öğrenim gören çocuklar Başkan Şadi Yazıcı'ya sürpriz yaptı. 3-6 yaş arasındaki 9 kız çocuğu gelecekte hayalini kurduğu mesleğin kostümlerini giyerek Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. Belediye başkanı olmak istediğini söyleyen 4 yaşındaki Ayşe Eda Ödev ise projelerini anlatarak, Yazıcı'nın makamına oturdu.

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezinde (AÇEM) öğrenim gören kız çocukları Başkan Yazıcı'yı makamında ziyaret etti. Aşçı, öğretmen, hemşire, doktor, belediye başkanı, pilot olmak isteyen çocuklar, hayallerindeki mesleğin kostümlerini giyip Yazıcı'yla sohbet etti. Çocuklarla tek tek konuşan Yazıcı, sohbet sonunda miniklere hediye verdi. Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutlayan Yazıcı, "Ziyaretime gelen değerli belediye başkanımıza, tıp hocamıza, pasta ustamıza ve meslek erbabı değerli misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"BELEDİYE BAŞKANI OLACAĞIM"

Dr. Şadi Yazıcı'nın makamına hazırladığı projeleri ile giren 4 yaşındaki Ayşe Eda Ödev, büyüdüğünde belediye başkanı olmak istediğini söyledi. Başkan Yazıcı ile projeler üzerinde hasbihal eden Ödev, çikolata şelalesi, çocuk hastanesi gibi fikirlerini sundu. Sunumdan sonra Yazıcı'nın makamına oturan Ödev, hediyesini burada açtı. Aşçı kıyafetleri giyen ve büyüdüklerinde aşçı olmak istediklerini söyleyen Buse Sönmez (3) ve İpek Azra Korkut (4) ise Yazıcı'ya yaptıkları pastayı ikram etti. Eğlenceli vakit geçirdiklerini söyleyen çocuklar, teşekkürlerini iletip makamdan ayrıldı.