Türkler, şartlar ne olursa olsun kahve keyfinden ödün vermiyor

Türkiye'nin kahvesi bu merkezde kavrulduktan sonra sofralara ulaşıyor

AYDIN - Tarihten bu yana Türklerin vazgeçilmez damak tatları arasında yer alan ve Türk kahvesine olan talep her geçen gün artarken, artan tüketim nedeniyle merkezi Aydın'da bulunan Tuğba Kuruyemiş'te kahve kavurma ve öğütme işlemleri için ek tesisler kuruldu. Saatte yaklaşık 1 ton kahvenin kavrulup öğütülerek pişirilmek üzere paketlendiği tesislerdeki yoğunluk ve hummalı çalışma şartlar ne olursa olsun, Türklerin kahve keyfiden ödün vermediğini gösterdi.

Farklı pişirme ve hazırlama metodu ile kendine özel tadına kavuşan Türk kahvesi, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor. Tarihten beri fincan içilen ve birçok kişinin günlük hayatının vazgeçilmezleri arasında yer alan Türk kahvesine olan talebi karşılamak için harekete geçen Tuğba Kuruyemiş kahve kavurma ve öğütme tesislerindeki kapasiteyi arttırdı. Her gün tonlarca kahvenin kavrulup öğütüldüğü tesislerde bir fincanın 40 yıl hatırı olan Türk kahvesinin sofralara yolculuğu görüntülendi.

Genç nesil de sevdi

Gelişen teknoloji ve değişim ile bir çok gelenek ve göreneğin unutan genç neslin Türk kahvesine karşı ilgisinin hiç eksilmediği belirtilirken Türk kahvesi tüketiminin her geçen gün arttığı bildirildi. Yemen ve değişik bölgelerden getirilip Aydın'da özenle kavrulup paketlenen kahveler Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Türkiye'de yetişmemesine rağmen dünyada Türk adı ile anılan kahvenin aynı zamanda bir kültür olduğunu belirten Tuğba Kuruyemiş birim sorumlusu Mümtaz Çetin, "Her gün tonlarca kahve üretimimiz var. Türk Milleti olarak kahvemizden hiçbir zaman ödün vermedik. Her şeyimizden ödün versek de Türk kahvesi kültürümüzden hiç ödün vermedik. Kahve keyfimiz başka. Sabah uykudan uyanınca, öğlen ve akşam yemekten sonra olmazsa olmazımız. Kahve, Türkiye'de bir numara. Türkler cezvede bu kahveyi pişirerek tükettiği için köpüklü kahve deriz buna. Ama Brezilya'da bunu bilmiyorlar. Bunu Türkler keşfettiği için Türk Kahvesi olarak biliniyor. Talebimiz çok mükemmel. Şu anda 108 şubemize de bu kahvelerimiz gidiyor. Bütün illerden de şube için taleplerimiz oluyor. Sürekli her gün kahve öğütme makinemiz çalışıyor. Durduğu bir gün yok" diye konuştu.

Kahve üretim personellerinden Özlem Koyun, "Ben üretimden gelen kahvenin paketlemesini yapıyorum. Biz kahveyi çok seviyoruz. Her gün akşam eşimle mutlaka birer fincan içiyoruz" dedi.