Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, depremden etkilenen illere gezici kütüphanelerle 1 milyon kitap dağıtacak

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, depremlerden etkilenen 11 ili gezici kütüphanelerle ziyaret ederek 1 milyon kitap dağıtmayı hedefliyor. "Bir Kitap da Benden Projesi" kapsamında kitaplarla donatılan gezici kütüphaneler, depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine geldi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ili gezici kütüphanelerle ziyaret ederek 1 milyon kitap dağıtmayı hedefliyor.

"Bir Kitap da Benden Projesi" kapsamında kitaplarla donatılan gezici kütüphaneler, depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine geldi.

Kitaplarla dolu 2 otobüs, ilçelerde kurulan konteyner kentleri gezerek afetzedelere kitap dağıttı.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Müdürü Kamil Çakır, AA muhabirine, büyük bir deprem yaşayan bölgeye destek olmak için geldiklerini söyledi.

Afetzedelerin süreci daha kolay atlatmaları için kitap dağıtmak istediklerini anlatan Çakır, şöyle devam etti:

"Bölgede 3 ay kalacağız, hedefimiz en az bir milyon kitap dağıtmak. Her konteyner kente gezici otobüslerimiz gelerek oradaki çocuk, genç ve yetişkinlere kitap verecek. Biz bu bölgeyi 3 ay boyunca dolaşacağız. Projeyi İçişleri Bakanlığı ile koordine ettik ve bize destek veriyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bize personel desteği sağlıyor. AFAD ile beraber kitapları bölgeye taşıyoruz."

Nurdağı'nda yaşayan 58 yaşındaki Songül Aksu da kitap aldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Derneğe teşekkür eden Aksu, "Konteynerde çok sıkılıyoruz. Bir kitap alıp okuyayım dedim. Bana da destek ve moral olur. Güzel bir şey." dedi.

Gezici kütüphaneler, 20 Haziran'a kadar Gaziantep'te, 21-26 Haziran'da Kilis'te, 3-9 Temmuz'da Hatay'da, 10-16 Temmuz'da Osmaniye'de, 17-23 Temmuz'da Adana'da, 24-30 Temmuz'da Kahramanmaraş'ta, 31 Temmuz-8 Ağustos'ta Adıyaman'da, 7-13 Ağustos'ta Malatya'da, 14-20 Ağustos'ta Elazığ'da, 21-27 Ağustos'ta Diyarbakır'da, 28 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde ise Şanlıurfa'da olacak.