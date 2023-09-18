Türkiye'de Tek Olan Hassas Burun Kadro'dan Yangın Bölgesinde İnceleme

1) TÜRKİYE'DE TEK OLAN HASSAS BURUN KADRO'DAN YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEME

Alanya'daki orman yangınında 2'nci gün (3)

Alanya'daki orman yangınının tamamen kontrol altına alınmasının ardından yanan alanda geniş çaplı inceleme başlatıldı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan ve Türkiye'de tek olmasıyla dikkati çeken dedektör köpek 'Kadro', yangın bölgesine getirildi. Burada eğitmeniyle birlikte yanan alanda inceleme yapan Kadro, yangının insan kaynaklı mı ya da kundaklamayla mı çıktığını tespit etmede büyük rol oynayacak. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri de yangın bölgesinde çalışma başlattı.