Türkiye'de Kaçak Duruma Düşen Aylin'in Dönmesi İçin Yardım İstendi

AYDIN'ın Efeler ilçesinde 9 yıl önce turist olarak gelen Bulgaristan vatandaşı Aylin Beyhan Halil ile tanışıp birlikte yaşayan Akın Soyel'in, bu birliktelikten Alper (8) ve Adanır (7) adında 2 çocuğu oldu. Türkiye'de oturum izni olmayan Aylin Beyhan Halil ile geçen eylülde evlenmek için başvuru yapan Soyel, onun kaçak durumunda olduğunu öğrendi. Aylin Beyhan Halil, sınır dışı edilip 5 yıl Türkiye'ye giriş yasağı kondu. Akın Soyel, şimdi çocuklarının annesi olan Aylin'in Türkiye'ye dönmesi için devlet büyüklerinden yardım istiyor.

Pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Akın Soyel, 9 yıl önce turist olarak Kuşadası ilçesine gelen Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı Aylin Beyhan Halil ile tanıştı. Birlikte yaşamaya başlayan çiftin Alper ve Adanır adını verdikleri 1'i kız, 2 çocukları oldu. Soyel, maddi imkanları o an yeterli olmadığı için çok sevdiği Aylin Beyhan Halil ile nikah kıyıp evlenemedi. Geçen mayısta evini satan Akın Soyel, çocuklarının annesiyle evlenmek için harekete geçti. Aylar süren uğraştan sonra eylülde Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne başvuran Akın Soyel, 11 yıl önce turist olarak gelen ancak bir daha ülkesine dönmeyen Halil'in Türkiye'de kaçak göçmen durumunda olduğunu öğrendi. Aylin Beyhan Halil, Aydın İl Göç İdaresi tarafından sınır dışı edildi. Ayrıca Halil'e 5 yıl Türkiye'ye giriş yasağı konulup, 55 bin TL ceza kesildi. İddiaya göre; Aylin Beyhan Halil'e ülkesi Bulgaristan'a gittikten 3 ay sonra geriye gelebileceği söylendi. Ancak Halil, konulan yasak nedeniyle Türkiye'ye dönemedi.

'TÜM PARAM GİTTİ AMA ELİMDE EVRAK KALDI'

2 çocuğuyla birlikte kalan Soyel, Aylin Beyhan Halil'in Türkiye'ye gelebilmesi için yetkililerden yardım istedi. Gözyaşlarına hakim olamayan Soyel, Evlilik için işlemleri yaparken Aylin'in 11 yıldan beri Bulgaristan'a giriş çıkış yapmadığı için Türkiye'de kaçak göçmen durumuna düştüğünü öğrendim. Eksik olan tüm evrakları tamamladım. İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gittik. Ancak, burada kaçak durumuna düştüğü için Aylin'i sınır dışı edilmek üzere alıkoydular. Bana, 'Uçak biletini sen alırsan 3 ay sonra geri dönme imkanı olur' denildi. 3 ay dediler ama sonradan 5 yıl olduğunu öğrendim. Kendisi yasal süreyi geçirmesi ve kaçak durumda olması nedeniyle Türk vatandaşlığına da geçemiyor. İki çocuğumuzla ben burada Aylin ise Bulgaristan'da kaldı. Mağdur durumdayız. Evlenip çocuklarımın kimliğini çıkarmak istiyorum. Çocuklarım annelerini istiyor. Çok mağdurum. Kimlikleri olmadığı için çocuklarını okula, hastaneye götüremiyorum. İşe gittiğimde onları bırakacak kimse bulamıyorum. Değerli devlet büyüklerim eşimi geri getirin, çocuklarım öksüz yetim kalmasın dedi.

'EVSİZ KALDIM'

Evini 750 bin TL'ye satıp, tüm parasını çocuklarının annesini Türkiye'ye getirebilmek için harcadığını belirten Akın Soyel, Üstüne bir de evsiz kaldım. Şimdi 8 bin TL kira ödüyorum. Tüm param gitti ama elimde Aylin'i getirebilmek için hazırlattığım evraklar kaldı. Konuyu birkaç kez Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yazdım. Beni İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yönlendirdiler ancak oraya gittiğimde de bir sonuç elde edemedim diye konuştu.Soyel'in kızı Adanır ise annesini çok özlediğini belirterek, Kimliğimiz çıkarılsın, okula gidelim istiyorum. Ayrıca annemin de yanımıza gelmesini istiyorum dedi.